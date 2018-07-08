Çorlu'da yolcu treninin vagonu devrildi: Yaralılar var (1)

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Devrilen vagonda yaralanan yolcuların bulunduğunun belirtilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Devrilen vagonda yaralanan yolcuların bulunduğunun belirtilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi.