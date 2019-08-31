Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (3)

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ZANLI, YALOVA'DA YAKALANDI Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ü öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı N.B., cinayetten sonra kaçtığı Yalova'da polis ekiplerince yakalandı. Zanlı N.B.'nin, soruşturmanın...
GÜVENLİK 31.08.2019, 17:14
ZANLI, YALOVA'DA YAKALANDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ü öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı N.B., cinayetten sonra kaçtığı Yalova'da polis ekiplerince yakalandı. Zanlı N.B.'nin, soruşturmanın yürütüleceği Tekirdağ'a getirileceği bildirildi.
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