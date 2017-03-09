Çorlu'da park halindeki 10 aracın lastikleri kesildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde sokak üzerinde park halindeki 10 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi.Çorlu'nun Silahtarağa Mahallesi Hamam Sokak'ta dün gece park edilen 10 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçakla kesildi. Sabah evlerinden işe gitmek için araçlarının başına gelenler, lastiklerinin kesildiği görünce durumu polise bildirdi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde lastikleri kesilen araç sahiplerinin şikayetleri üzerine çevredeki kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Araç sürücülerinin bazıları kesik olan lastiklerine hava bastı, bazıları yedek lastiklerini takarak işlerine gidebildi. Polis, lastikleri kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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