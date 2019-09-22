Çorlu'da, geri dönüşüm deposunda yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, geri dönüşüm deposundaki hurda naylonların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince deponun iç kısmına sıçramadan söndürüldü.



Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda, hurda naylonların olduğu alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Naylonların bulunduğu balyalardan birinin yandığını gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler, diğer balyalara da sıçrayınca büyüdü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı. Alevler, deponun iç kısmına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye, soruşturma başlattı.

