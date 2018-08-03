Çorlu'da 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, fabrika işçisi M.E., sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği gerekçesiyle polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, fabrikada işçi olarak çalışan M.E.’nin, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğini tespit etti. M.E., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. M.E.’nin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.