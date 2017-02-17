Çorlu'da çarpışan araçlar alev topuna döndü; 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Her iki aracın alev topuna döndüğü kazada, Ender Albayrak öldü, eşi Sevinç Albayrak ise yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerinde meydana geldi. Ender Albayrak yönetimindeki 59 FH 946 plakalı otomobil, önünde giden 59 ZV 989 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan her iki araç da alev aldı. Alev topuna dönen araçlara ilk müdahaleyi, yoldan geçen sürücüler, yangın tüpleriyle yaptı. Ancak, meydana gelen patlamalar nedeniyle yangının büyümesi engellenemedi. İhbar üzerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Kazada, araçtan çıkmayı başaramayan sürücü Ender Albayrak yaşamını yitirdi, eşi Sevinç Albayrak ise yaralandı. Yaralı Albayrak, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Albayrak'ın ambulansa götürüldüğü sırada 'çocuğum' diye sayıklaması üzerinde kazanın olduğu bölgede jandarma ve polis ekiplerince başka yaralı olabileceği endişesiyle arama yapıldı.

ÜÇ KİŞİ KAZADAN SONRA KAÇTI

Bu arada, 59 ZV 989 plakalı otomobilde bulundukları öne sürülen 3 kişinin, kazanın ardından kaçtığı iddia edildi. Güvenlik güçleri, kaçtığı iddia edilen kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Polis ve jandarma ekipleri araçta bulunan kişilerle ilgili araştırma başlattı.

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