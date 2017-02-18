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Çorlu'da çarpışan araçlar alev topuna döndü; 1 ölü, 1 yaralı (2)

ÇARPIP, YAYA OLARAK KAÇTILAR Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki kazada hayatını kaybeden Ender Albayrak ile ağır yaralanan Sevinç Albayrak çiftinin, misafirliğe gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Kaza sonrası kaçan 3 kişinin...

Çorlu'da çarpışan araçlar alev topuna döndü; 1 ölü, 1 yaralı (2)

ÇARPIP, YAYA OLARAK KAÇTILAR
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki kazada hayatını kaybeden Ender Albayrak ile ağır yaralanan Sevinç Albayrak çiftinin, misafirliğe gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Kaza sonrası kaçan 3 kişinin içerisinde bulunduğu 59 ZV 989 plakalı otomobilin, Albayrak çiftinin bulunduğu otomobile arkadan çarptığı belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri kaçan sürücü ve 2 yolcunun kimliğini belirlemek için başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.
KOMŞU MİLLETVEKİLİ AKGÜN OLAY YERİNE GELDİ
Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, kazada hayatını kaybeden Ender Albayrak ile Ergene İlçesi'ne bağlı Yulaflı Mahallesi'nden komşu olduklarını söyledi. Kazaya neden olan şüphelilerin kaçmasına tepki gösteren Akgün, "Ya arkadaş kaçacağına gelip çıkarsana. Öyle şey var mı? Kaza bu olur" dedi.
Ender Albayrak'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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