Çorlu'da 200 polisle operasyon

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 200 polisin katılımıyla, silah, uyuşturucu, kaçakçılık, hırsızlık suçları şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda eve baskın düzenlenirken, Uzi marka silah ile tabancalar ve çalıntı elektronik malzemeler ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi’nde silah, uyuşturucu, kaçakçılık ve hırsızlık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Yardımcısı Fatih Bozboyacı ile Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu’nun yönettiği ve 200 polisin katıldığı operasyonda daha önceden belirlenen 13 ayrı evde arama yapıldı.

Bir evde yapılan aramada yatağın altına gizlenmiş Uzi marka silah, çuvalın içinde av tüfeği, halıya sarılmış tabanca ve mermiler ele geçirilirken, ev sahibi gözaltına alındı. Dedektör köpek 'Larissa’nın bahçedeki tuğlalara tepki vermesi üzerine yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Ev sahibi U.Ç. gözaltına alındı.

POLİS GİRMESİN DİYE PİTBULL ALMIŞ

Arama yapılacak olan bir evin kapısının kilitli olması üzerine özel hareket timleri tarafından koç başı ile kapı kırılarak içeriye girildi. Uyuşturucu tacirlerinin evlerinin bahçesinde, baskınlara karşı önlem olarak pitbull cinsi köpek besledikleri dikkat çekti.

Öte yandan, aynı mahalledeki bir bakkalda yapılan aramada 55 litre yapma içki, tütünle doldurulmuş 16 bin 700 makaron ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi. 1 çalıntı motosikletin polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Polisin mahallede yaptığı aramalarda 1 uzi marka silah, 5 tabanca, 4 av tüfeği, çalıştı elektronik malzemeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.



