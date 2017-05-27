Çorlu'da 19 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 19 ayrı suçtan aranan E.S., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.S.'nin Türkgücü Mahallesi'ndeki evinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen jandarma, E.S.,'yi yakalarak gözaltına aldı. E.S.'nin 15 ayrı ev ve iş yeri hırsızlığı ile 4 adet konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltına alınan E.S., ilgili soruşturma sürüyor.

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