Çorbayı beğenmeyince garsonun gözünü kör etti, 2 ay sonra yakalandı

Olay, geçen yıl Haziran ayında bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet Arıcan kent merkezinde girdiği bir lokantada istediği çorbayı beğenmeyince garson Kemal Akça ile tartışıp ayrıldı. Arıcan, tartışmadan 6 ay sonra geçen yıl 30 Aralık'ta Atatürk Bulvarı'nda yolda karşılaştığı Akça'yı 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Akça sol gözüne aldığı bıçak darbesiyle görme yetisini kaybederken, Arıcan kayıplara karıştı.
Polisler, Adıyaman- Çelikhan karayolunda bugün durdurdukları ticari bir takside bulunan kişinin Hikmet Arıcan olduğunu belirleyince gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arıcan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.