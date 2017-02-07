Çorba siparişi yüzünden lokantacıyı öldüren sanığa müebbet

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde çorba siparişi gecikti diye lokantacı 50 yaşındaki Şükrü Sırıklı'yı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 51 yaşındaki Murat Aslan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen ekim ayında ilçenin Gazipaşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Murat Aslan, lokantayı arayıp Şükrü Sırıklı'ya evine çorba siparişi verdi. Siparişin geciktiğini söyleyen Murat Ablan, tekrar telefon açarak iş yeri sahibi Şükrü Sırıklı ile tartışmaya tartıştı.

Sinirlenen Murat Aslan lokantaya giderek Şükrü Sırıklı ile kavgaya tutuştu ve silahını çekerek ateş etti. Ağır yaralanan Şükrü Sırıklı, ambulansla götürüldüğü Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından tutuklanan Murat Aslan hakkında Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada bugün karar verildi. Mahkeme sanık Murat Aslan'ı, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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