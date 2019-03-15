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Çorap ve kuruyemiş poşetinin içinde uyuşturucu madde bulundu

Yılmaz BEZGİN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda, kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilmiş binalar yönelik yapılan narkotik operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, çorap içine ve...

Çorap ve kuruyemiş poşetinin içinde uyuşturucu madde bulundu

Yılmaz BEZGİN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda, kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilmiş binalar yönelik yapılan narkotik operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, çorap içine ve kuruyemiş poşetine saklanmış olarak bulundu. 2 kişinin gözaltına alındığı hareketli operasyon kameraya yansıdı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotimler, İstiklal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapılacağı için boşaltılan binalarda uyuşturucu madde gizlendiği ihbarı üzerine baskın düzenledi. Polis, metruk binaların içinde ve çatılarda arama yaptı. 'Gold' adlı narkotik polis köpeğinin de katıldığı aramalar sonucunda, metruk bir binada, çorap içine ve kuruyemiş poşetine saklanmış uyuşturucu madde bulundu.
Baskın sırasında, metruk binaların çevresinde dolaşan 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

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