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'Çöpleri dağıttın' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mahalle sakini Ali İhsan Y. ve hurdacı Mehmet Usanmaz arasında 'çöpleri dağıttın' tartışması kanlı bitti. Ali İhsan Y.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı hurda toplayan Usanmaz yaralanırken, şüpheli...

'Çöpleri dağıttın' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde mahalle sakini Ali İhsan Y. ve hurdacı Mehmet Usanmaz arasında 'çöpleri dağıttın' tartışması kanlı bitti. Ali İhsan Y.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı hurda toplayan Usanmaz yaralanırken, şüpheli kaçtı.  
Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Nasip Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakini Ali İhsan Y. iddiaya göre evinin önündeki çöpü karıştıran hurdacı Mehmet Usanmaz (61) ile tartıştı. Ali İhsan Y.'nin, çöpleri etrafa dağıttığı gerekçesiyle tepki gösterdiği ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada eve giren Ali İhsan Y., pompalı tüfekle Usanmaz'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Usanmaz'ın koluna isabet ederken, Ali İhsan Y. ardından silahın kabzasıyla Usanmaz'ın kafasına vurdu. Usanmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, Ali İhsan Y. olay yerinden kaçtı.
Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Usanmaz, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ali İhsan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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