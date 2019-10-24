Son Dakika
Çöp kovasının yanında, çanta içinde bebek bulundu
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, çöp kovasının yanına çanta içinde bırakılmış bebek bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği alıp, hastaneye götürdü. Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi'ye bağlı Yunuseli...
GÜVENLİK 24.10.2019, 13:34
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, çöp kovasının yanına çanta içinde bırakılmış bebek bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği alıp, hastaneye götürdü.
Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki çöp kovasının yanından geçenler, örtüye sarılarak, çanta içine koyulmuş bebeği gördü. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, bebeğin nefes aldığını belirledi. Sağlık çalışanının kucakladığı bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kimliği belirsiz kadının, içinde bebek olan çantayı çöp kovasının yanına bıraktıktan sonra koşarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki çöp kovasının yanından geçenler, örtüye sarılarak, çanta içine koyulmuş bebeği gördü. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, bebeğin nefes aldığını belirledi. Sağlık çalışanının kucakladığı bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kimliği belirsiz kadının, içinde bebek olan çantayı çöp kovasının yanına bıraktıktan sonra koşarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2