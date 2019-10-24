Çöp kovasının yanında, çanta içinde bebek bulundu

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, çöp kovasının yanına çanta içinde bırakılmış bebek bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği alıp, hastaneye götürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki çöp kovasının yanından geçenler, örtüye sarılarak, çanta içine koyulmuş bebeği gördü. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, bebeğin nefes aldığını belirledi. Sağlık çalışanının kucakladığı bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kimliği belirsiz kadının, içinde bebek olan çantayı çöp kovasının yanına bıraktıktan sonra koşarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



