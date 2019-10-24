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Çöp kovasının yanında, çanta içinde bebek bulundu (2)
SAĞLIK DURUMU İYİ Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çöp kovasının yanına çanta içinde bırakılmış halde bulunan erkek bebek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada yenidoğan tedavi...
GÜVENLİK 24.10.2019, 18:04
SAĞLIK DURUMU İYİ
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çöp kovasının yanına çanta içinde bırakılmış halde bulunan erkek bebek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada yenidoğan tedavi merkezi ünitesine alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, yaklaşık 1 haftalık olan erkek bebeğin annesini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()
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