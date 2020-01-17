Çöp kamyonundan çıkan ceset soruşturmasında sır perdesi aralanıyor

SAMSUN'da temizlik işçilerinin konteyneri, çöp toplama kamyonuna boşaltırken bulduğu battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili gözaltına alınan 5'i kadın 12 Irak uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cesedin, ismi açıklanmayan Irak uyrukluya olduğu tespit edildi. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, cesede ait olduğu düşünülen yanmış pasaport ve cüzdan ele geçirilirken, cinayet bürosu ekipleri, cinayetin para nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, 12 Ocak'ta İlkadım ilçe Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Çöp toplama kamyonuna boşaltılan konteynerdeki çöpler arasında battaniyeye sarılı çöp poşetinde kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik işçileri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin kol ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Kol ve bacaklar da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları, otopsi için morga götürüldü.

12 GÖZALTI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinayet Bürosu ekiplerince kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu 12 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine polis ekipleri 5'i kadın 12 Irak uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

POLİSİN DİKKATİ CESEDİN KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Otopsisi yapılan cesedin kimliği, Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir polis memurunun dikkati sonucu, daha önce kaydı yapılan ve ismi açıklanmayan Irak uyruklu bir şahsa ait olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde arama yapan cinayet bürosu ekipleri, Rabah Hasan Sallama'nın evinde yakılmaya çalışılmış çok sayıda evrak, pasaport ve cüzdan da ele geçirdi. Sorguya alınan Sallama'nın cinayeti kabul ettiği öne sürülürken, ekipler, cinayetin para nedeniyle işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. 'Hunharca öldürmek' suçundan adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilecek.



