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Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2)
GÜVENLİK 12.01.2020, 23:13
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CESEDİN KOL VE BACAKLARI BULUNDU
Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, kesilen kol ve bacakları da çöp konteynırında bulundu. Polis ekiplerince, Çaykara Sokak'ta bir çöp konteynırında, siyah poşet içinde bulunan cesedin parçaları, otopsiye dâhil edilmek üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, emniyet ve jandarmaya yapılan kayıp müracaatlarından, cesedin kimliğine ulaşmaya çalışırken, cinayet büro ekipleri de, cinayet zanlılarını tespit edip, yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.
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