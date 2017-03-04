Çöp dökmek için evden çıktı 15 gündür dönmedi

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,()-ÇORUM'da 15 gün önce evden çöp dökmek için çıkan 56 yaşındaki Haydar Boztepe’den haber alınamıyor.

Çorum'da 15 gün önce sabah evden çöp dökmek için dışarı çıkan 4 çocuk babası Haydar Boztepe, bir daha da geri dönmedi. Yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Boztepe için arama çalışması başlattı. Polis, kayıp Boztepe'nin eşgal bilgilerini mesaj atarak gören ya da yerini bilenlerin hemen 155 polis imdat hattını aramalarını istedi. Aradan geçen 15 güne rağmen Haydar Boztepe'den herhangi bir ize rastlanmadı.

Haydar Boztepe’nin oğlu Berkan Boztepe hem polisin, hem jandarmanın hem de kendilerinin babasını aradıklarını söyledi. Boztepe, “Babam emekli, bağ ve bahçe işlerini çok severdi. Kaybolduğu gün evdeki çöpü atmak için sokağa çıkmış, bir daha da dönmedi. Bir sağlık problemi yoktu. Hem polis hem de jandarma ekipleri babamı arıyor. Biz de yakın illere giderek arama yaptık. Şu ana kadar hiçbir ize rastlamadık. Ben buradan babama seslenmek istiyorum. Canım babam seni inan hepimiz çok özledik. Sensiz olmuyor. Ne olur evine dön. Sen kaybolduğun günden beri hiç kimsenin gözüne uyku girmez oldu. Seni çok seviyoruz” dedi.

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