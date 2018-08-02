Çöp dökme kavgasında Furkan'ı öldüren baba ve oğula 15'er yıl hapis

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, kafede kadın bulaşıkçı Yaşar Takule (41) ile çöp dökme yüzünden tartışan garson Furkan Navir'i (20) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadının oğlu Hasan Takule (22) ve eşi Mahmut Takule, (40) 'kasten öldürme' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Ekim 2017 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesi Aydınevler Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde meydana geldi. Kafede 2 yıldır garsonluk yapan Furkan Navir, bıçaklanarak ve dövülerek, öldürüldü. Olayla ilgili bulaşıkçı kadının oğlu Hasan Takule ile eşi Mahmut Takule gözaltına alındı. Hasan Takule, adliye sevk edilirken, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusu üzerine "Anneme küfürlü tacizde bulundu. Onun için öldürdüm" dedi. Hasan Takule ile babası Mahmut Takule, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'ÇÖP DÖKME' TARTIŞMASI

Emniyette ifadesi alınan Yaşar Takule ise Furkan Navir ile olaydan birkaç gün önce çöp dökme yüzünden tartıştıklarını söyledi. Takule, "Furkan'a, 'Şu çöpleri dökebilir misin?' dedim. O da bana, ‘Ben, sana nargileleri döktürüyor muyum, kendi işini kendin yap' dedi. Orada tartışmamız oldu. Çöpü döküp, geldim. Her akşam iş çıkışı, aynı iş yerinde çalışan N.S.Ö. ile birlikte eve gidiyordum. Çöpü döküp, geldikten sonra Furkan, N.S.Ö.'ye 'Bırak artık kendisi gitsin' dedi. Ben de eve tek gidip, gelmeye başladım. Bazen oğlum, beni almaya geliyordu. Bu tartışmamızı eşime anlattım. Sonra oğlum haberdar oldu. Oğlum, bir gün N.S.Ö. ile ayrı yürüdüğümüzü gördü. 'Aranızda ne var?' dedi. 'Konuşmuyoruz' dedim, Furkan ile olan tartışmamızı anlattım. O da N.S.Ö.'den Furkan'ın numarasını istedi. Onu arayarak, 'Kafenin önünde buluşalım' dedi. Sonra da eşim Mahmut ile birlikte evden çıktılar" diye konuştu.

BABAMI KORUMAK İÇİN SALDIRDIM

Hasan Takule, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk savunmasında şunları söyledi:

"Furkan, anneme küfürlü kelimeler kullanıyormuş. Onunla dalga geçer gibi davranıyormuş. Ben sabrettim. En son olaydan 2- 3 gün önce ise annemin beline sarılmış. Olaydan önce Furkan'ı arayıp, kafenin orada buluşmak istedim. Evden aldım bıçağı belime koydum. Babam ve annem, 'Gitme' dedi. Ben onları dinlemedim. Babam da beni yalnız bırakmadı. Olay yerine gittiğimizde Furkan ve arkadaşları babama saldırdı. Ben, babamı kurtarmak için elimdeki bıçağı rastgele salladım. Bıçağı nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra bıçağı evin yakınlarındaki bir bahçeye atıp, eve gittim" dedi.

15'ER YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tutuklu baba ve oğlu Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı davada karar duruşmasına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar, avukatları ve her iki tarafın yakınları hazır bulundu. Hasan Takule, son savunmasında, 'Pişmanım' dedi. Mahkeme heyeti savunmalarının ardından kararını açıkladı. Heyet, baba ve oğlunu 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

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