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Çöken iskele altında kalan işçilerden 6'sı taburcu oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi ek bina inşaatındaki iskele göçüğü altında kalan 7 işçiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Leğen kemiği kırılan İlyas Keskin'in tedavisi ise sürüyor. AÜ...

Çöken iskele altında kalan işçilerden 6'sı taburcu oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi ek bina inşaatındaki iskele göçüğü altında kalan 7 işçiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Leğen kemiği kırılan İlyas Keskin'in tedavisi ise sürüyor.
AÜ Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümü'ne ait 6 katlı ek bina inşaatının iskelesi, dün saat 21.10'da çöktü. Öğle saatlerinde dökülen betonu kontrol için iskele üzerinde bulunan 7 işçi, iskele demirleri ve tahta kalıpların altında kaldı. İşçilerin yardımına mesai arkadaşları ile çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İşçilerden 3'ü kendi çabalarıyla, 3'ü ise kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. İlyas Keskin ise 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Hafif yaralı işçiler, hazır bekletilen ambulanslarla AÜ Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
6 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İskele demirinin çarpması sonucu leğen kemiği kırılan İlyas Keskin'in AÜ Hastanesi Ortopedi Kliniği'ndeki tedavisi sürüyor.

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