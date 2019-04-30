Çöken evin enkazı altında kalan kadın yaralandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde çöken kerpiç evin enkazı altında kalan Gülizar Polat (25), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Gülizar Polat, yalnız bulunduğu sırada oturduğu kerpiç evin tavanı çöktü. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı ile olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile enkaz altından çıkarılan Polat, ambulansla Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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