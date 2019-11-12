Çöken duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla öldü

Esra AKSU/ERFELEK,(Sinop), ()- SİNOP’ta, sokakta oyun oynadığı sırada çöken duvarın enkazı altında kalan Damla Bade Kurt (3), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15:00 sıralarında Erfelek ilçesi Bülbüllü mahallesinde meydana geldi. Evinin yakınındaki sokakta oyun oynayan Damla Bade Kurt, çöken inşaat halindeki bir evin duvarının altında kaldı. Küçük çocuk çevredekilerin müdahalesi ile enkaz altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Damla Bade Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.