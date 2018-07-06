Çok sayıda suçtan aranan şüpheli, yakalanarak tutuklandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve son olarak bir markete pompalı tüfekli saldırıda bulunduğu belirlenip polis tarafından yakalanan Umut Düzgün (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı.Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık, işyerine silahlı saldırı, uyuşturucu madde satmak ve kullanmak, oto hırsızlığı ve son olarak da bir markete pompalı tüfekli saldırı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Umut Düzgün'ün, Zaferiye Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün gece Umut Düzgün'ü evine operasyon düzenleyip yakaladı. Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği ile hırsızlıkta kullanıldığı sanılan levye ve keski gibi aletler ele geçirildi. Umut Düzgün, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan Umut Düzgün'ün 4 Temmuz gecesi Zaferiye Mahallesi'ndeki bir markete pompalı tüfekle saldırıda bulunma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden Umut Düzgün'ün elinde pompalı tüfekle yürüyerek geldiği, markete ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı belirlendi.

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