Çocukluk arkadaşlarını öldüren kardeşler ifade değiştirdi

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da çocukluk arkadaşları 22 yaşındaki Gökhan Nas'ı boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 23 yaşındaki Mehmet Sait Süslü ile ağabeyi 28 yaşındaki Halil Süslü duruşmada ifade değiştirdi. Halil Süslü cinayeti tek başına işlediğini, olay sonrası Gökhan Nas'ın akrabalarının kardeşini öldürmelerinden korktuğu için kardeşinin de yanında olduğunu söylemek zorunda kaldığını öne sürdü.

Gökhan Nas, kendisini arayarak çalışmak için Karabük'e gideceklerini söyleyen çocukluk arkadaşları Süslü kardeşleri yanına çağırdı. İddiaya göre Nas Süslü kardeşlere, daha iyi para kazanabilecekleri bir iş ayarladığını müteahhitleri dolandıracaklarını söyledi. Gökhan Nas, teklifi kabul eden Süslü kardeşleri bir müteahhidin yanına götürüp pencere ve kapı ustası olarak tanıttı. Müteahhidin isteği üzerine Süslü kardeşler ölçü alarak fiyat verdi. Müteahhitten malzeme bedeli olarak 7 bin lira alıp bunun 300 lirasını Süslü kardeşlere verdi. Süslü kardeşler paranın çoğunu Nas'ın almasına sinirlenerek, müteahhidin yanına gidip malzemelerin sevkiyatı için 2 bin lira daha istedi. Müteahhidin durumu anlattığı Gökhan Nas ise, "Para verme. Malzemeler takılsın o zaman verirsin" dedi. Müteahhidin para vermemesi üzerine Süslü kardeşler mahalleye döndü.

MOLOZLARA GÖMDÜLER

17 Şubat'ta Süslü Kardeşler ile Gökhan Nas, konuyu görüşmek üzere merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Akdeniz Mahallesi'nde buluştu. Gökhan Nas'ın kullandığı araç içinde konuşmaya başlayan Halil Süslü, işten vazgeçmek istediklerini söyledi. Gökhan Nas ise "Bu saatten sonra geri dönüş olmaz. Dönmek isteyen bedelini gerektiği gibi öder" diye konuştu. Bunun üzerine Halil Süslü, Gökhan Nas'ı yumruklamaya başlarken, arka koltukta oturan Mehmet Sait ise Nas'ın boğazını sıktı. Gökhan Nas'ın öldüğünü fark eden Süslü kardeşler, cesedi bir çukura gömüp üzerini molozla kapattı. Kayıp ihbarı üzerine başlayan soruşturmada Gökhan Nas'ın aracında kan fark eden polisler başlattıkları soruşturma sonucu en son birlikte görüldüğü Halil Süslü ile kardeşi Mehmet Sait'i yakaladı.

'BEN ÖLDÜRDÜM'

Süslü kardeşler, ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Soruşturma aşamasında suçlarını itiraf eden ve cinayet sırasında birlikte olduklarını söyleyen Süslü kardeşler duruşmada ifade değiştirdi. Halil Süslü, Nas'ı öldürdüğünü kabul ederek, "Olay sırasında yanımda kardeşim yoktu. Öldürme kastı ile hareket etmedim. Eğer kardeşim serbest kalsa, Gökhan'ın ailesinin onu öldüreceğinden korktuğum için böyle ifade verdim" diye savunma yaptı.

Mehmet Sait Süslü de aynı yönde ifade vererek, "Mahkemeden kısa süre önce ağabeyimi görme şansım oldu. Bana 'Ne dersem onayla yoksa seni öldürecekler' dedi. Ben de 'Ağabeyimin söyledikleri doğrudur' dedim. Benim olayla ilgim yoktur" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Süslü kardeşlerin tutukluluk halinin devamına karar verirken eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



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