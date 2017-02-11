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Çocuklarını eve almayan baba, polislere de baltayla saldırdı

KÜTAHYA'da çocuklarını eve almayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Erdoğmuş, evine gelen polislere de baltayla saldırdı. Bir polis memurunu hafif yaralayan Erdoğmuş gözaltına alındı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Uslu...

Çocuklarını eve almayan baba, polislere de baltayla saldırdı
KÜTAHYA'da çocuklarını eve almayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Erdoğmuş, evine gelen polislere de baltayla saldırdı. Bir polis memurunu hafif yaralayan Erdoğmuş gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Uslu Sokak'ta meydana geldi. Babaları Mehmet Ali Erdoğmuş'un kendilerini eve almadığını söyleyen 2 kardeş, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. Polis ekipleri ihbar üzerine baba Erdoğmuş'un oturduğu eve gitti. Mehmet Ali Erdoğmuş eve gelen 2 polis memuruna baltayla saldırdı. Polisler Erdoğmuş'u etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
Arbede sırasında polis memeru Gökay İrey, balta sapının çenesine ve başına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. İrey, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Gözaltına alınan Mehmet Ali Erdoğmuş'un birkaç yıl önce de Kütahya'da miras meselesi yüzünden tartıştığı akrabalarının otomobiline baltayla zarar verdiği belirtildi.

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