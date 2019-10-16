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Çocukların sokak ortasında bıçaklı kavgası: 1 yaralı

BİLECİK'te, Halil İbrahim Y. (17), kavga ettiği Ferhat A.'yı (17) sokak ortasında karnından bıçakladı. Yaralanan Ferhat A., hastaneye kaldırılırken, Halil İbrahim Y. ise gözaltına alındı. Halil İbrahim Y. ile daha önce kavga...

GÜVENLİK 16.10.2019, 13:23
Çocukların sokak ortasında bıçaklı kavgası: 1 yaralı
BİLECİK'te, Halil İbrahim Y. (17), kavga ettiği Ferhat A.'yı (17) sokak ortasında karnından bıçakladı. Yaralanan Ferhat A., hastaneye kaldırılırken, Halil İbrahim Y. ise gözaltına alındı.
Halil İbrahim Y. ile daha önce kavga ettiği Ferhat A. arasında, İstiklal Mahallesi'nde karşılaştıkları yolda tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Halil İbrahim Y., cebinden çıkardığı bıçağı Ferhat A.'nın karnına saplayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ferhat A., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Halil İbrahim Y.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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