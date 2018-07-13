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Çocukların kavgasına büyükler karıştı, silah ateşlendi: 1'i çocuk 3 yaralı

ADAPAZARI'nda, ufak yaşta çocuklar arasındaki kavgaya büyüklerin de katılmasıyla çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Çocukların kavgasına büyükler karıştı, silah ateşlendi: 1'i çocuk 3 yaralı
ADAPAZARI'nda, ufak yaşta çocuklar arasındaki kavgaya büyüklerin de katılmasıyla çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, Adapazarı Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta yaşayan bir grup çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların yakınları da kavgaya müdahale edince olay büyüdü. Bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan 3 kişi tedaviye alındı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hastanelerin acil girişinde de çok sayıda bekçi görevlendirildi. Kavgaya karışan bir şüpheli olaydan sonra geldiği hastanenin acil servisinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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