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Çocukların çakmakla oyunu evde yangın çıkardı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, annelerinin dışarıda bulunduğu sırada, evde çakmakla oynayan çocukların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Dumanda etkilenip, balkona çıkan 3 çocuğu itfaiye...

Çocukların çakmakla oyunu evde yangın çıkardı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, annelerinin dışarıda bulunduğu sırada, evde çakmakla oynayan çocukların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Dumanda etkilenip, balkona çıkan 3 çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.
Yangın, öğle saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi 449 Sokak'taki evde çıktı. 2 katlı evin üst katında oturan Halime K., 3 çocuğunu evde bırakarak, bir süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada evde bulunan yaşları 7 ile 13 arasında değişen 3 erkek çocuk, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Odada bulunan eşyalar yanarken, dumanları fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, evin balkonuna çıkan 3 çocuğu kurtardı. Dumandan etkilenen 3 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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