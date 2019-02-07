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Çocukların at arabasıyla hırsızlık görüntülerine soruşturma

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde at arabası ile evlerin pencerelerindeki sineklikleri çalan 3 çocuğun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerine savcılık soruşturma başlattı. Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi'nde gündüzleri...

Çocukların at arabasıyla hırsızlık görüntülerine soruşturma
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde at arabası ile evlerin pencerelerindeki sineklikleri çalan 3 çocuğun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi'nde gündüzleri at arabası ile sokakta gezen 3 çocuğun evlerin pencerelerinin sinekliklerini çalma anları ile geceleri 2 çocuğun otomobillerin içerisini kontrol edip, hırsızlık girişimde bulunma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık görüntülerinin medyada ve haber sitelerinde yer alması üzerine Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından, paylaşımlar ve haber metni ihbar kabul edilerek hırsızlık suçu yönünden resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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