Çocukları evde uyuyakalan annenin imdadına itfaiye yetişti

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, kapıyı arkadan kilitleyip, evde uyuyakalan iki çocuğun annesi 35 yaşındaki Yasemin Akgün'ün imdadına itfaiye yetişti. Eve balkondan giren ekipler, kapıyı açarak Akgün'ün çocuklarına ulaşmasını sağladı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, İstiklal Mahallesi, Yalova Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Turgutlu'daki bir giyim mağazasında çalışan Yasemin Akgün, çocukları 5 yaşındaki Ceylin ile 11 yaşındaki Eser Taha'yı evde yalnız bırakıp, kısa bir süre için yakındaki işyerine gitti. Döndüğünde kapıyı arkadan kilitli bulan Yasemin Akgün, uzun süre zile basmasına karşın çocukları kapıyı açmayınca paniğe kapıldı, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven aracıyla balkon kapısından eve girdiklerinde, iki kardeşi yataklarında uyurken buldu. Çocuklarına sağ salim kavuşan Akgün, onlara sarılıp, sevinç gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Yasemin Akgün, "Akşamüzeri işyerimi kapatmaya gittim. Ardımdan, çocuklarım kapıyı kilitleyip, uyumuş. Döndüğümde kapıyı kilitli görünce ve içerdeki çocuklarımdan yanıt alamayınca çok korktum" dedi.

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