Çocukları dilendirenler de çocuk çıktı

ADANA'da kavşaklarda mendil satıp, dilenen çocuklara yönelik çalışma yapan polis, 19'u Suriyeli 24 çocuk topladı. Mobese kameralarındaki görüntülerde bu çocukları dilendirdiği ve ellerinden paralarını aldığı saptanan 7'si 18 yaşın altında olan Türk ve Suriyeli 8 genç de gözaltına alındı.Çocuk ve Asayiş Şube müdürlükleri, şehrin cadde ve kavşaklarını işgal edip, trafiği ve kendi can güvenliklerini tehlikeye düşürerek para toplayan çocuklara yönelik çalışma yaptı. Yaklaşık 10 gün süren çalışmalarda, mendil satan, cam silip para dilenen çocukların, kendilerinden büyük olan başka kişiler tarafından kullanıldığı belirlendi. Mobese kameralarının elde ettiği görüntüler de incelendi.Dilenci çocuklar ve dilendirenlerin belirlenmesinin ardından harekete geçen Çocuk ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, merkezi bölgelerdeki kavşaklarda dilenen 19'u Suriyeli 24 çocuğu topladı. Çocukları dilendirip topladıkları paralara el koyduğu ortaya çıkan 1'i Türk, 7'si Suriyeli toplam 8 kişiyi de gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen dilenci çocuklar ailelerine teslim edilirken, onları dilendiren gençler ise 'Çocuk istismarı ve zorla dilendirmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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