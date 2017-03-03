Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

Çocukları dilendirenler de çocuk çıktı

ADANA'da kavşaklarda mendil satıp, dilenen çocuklara yönelik çalışma yapan polis, 19'u Suriyeli 24 çocuk topladı. Mobese kameralarındaki görüntülerde bu çocukları dilendirdiği ve ellerinden paralarını aldığı saptanan 7'si 18 yaşın...

Çocukları dilendirenler de çocuk çıktı
ADANA'da kavşaklarda mendil satıp, dilenen çocuklara yönelik çalışma yapan polis, 19'u Suriyeli 24 çocuk topladı. Mobese kameralarındaki görüntülerde bu çocukları dilendirdiği ve ellerinden paralarını aldığı saptanan 7'si 18 yaşın altında olan Türk ve Suriyeli 8 genç de gözaltına alındı.
Çocuk ve Asayiş Şube müdürlükleri, şehrin cadde ve kavşaklarını işgal edip, trafiği ve kendi can güvenliklerini tehlikeye düşürerek para toplayan çocuklara yönelik çalışma yaptı. Yaklaşık 10 gün süren çalışmalarda, mendil satan, cam silip para dilenen çocukların, kendilerinden büyük olan başka kişiler tarafından kullanıldığı belirlendi. Mobese kameralarının elde ettiği görüntüler de incelendi.
Dilenci çocuklar ve dilendirenlerin belirlenmesinin ardından harekete geçen Çocuk ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, merkezi bölgelerdeki kavşaklarda dilenen 19'u Suriyeli 24 çocuğu topladı. Çocukları dilendirip topladıkları paralara el koyduğu ortaya çıkan 1'i Türk, 7'si Suriyeli toplam 8 kişiyi de gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen dilenci çocuklar ailelerine teslim edilirken, onları dilendiren gençler ise 'Çocuk istismarı ve zorla dilendirmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.