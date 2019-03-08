Çocuklara yardımcı olmak isterken hayatını kaybetti

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, çocukların kapalı pazar yerinin çatısına düşürdüğü 'drone'u almaya çalışan Nurettin Karataş (32), çatı kaplamasının kırılması sonucu 7 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Akçakoca Kapalı Pazar Yeri'nde meydana geldi. Çocukların uçurduğu drone pazar yerinin çatısının üzerine düştü. Durumu fark edip çocuklara yardımcı olmak isteyen Nurettin Karataş, drone'u almak için çatıya çıktı. Bu sırada çatı kaplamasının kırılması sonucu Karataş, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Karataş yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurettin Karataş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



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