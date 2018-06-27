Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

Çocuklara 'Öcalan' sloganları attırılmasına 7 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinde, HDP'nin barajı geçtiğinin açıklamasının ardından bir kamyonetin kasasında kutlama yapan çocuklara PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attırdıkları...

Çocuklara 'Öcalan' sloganları attırılmasına 7 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinde, HDP'nin barajı geçtiğinin açıklamasının ardından bir kamyonetin kasasında kutlama yapan çocuklara PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attırdıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Geçen 24 Haziran gecesi, HDP'nin milletvekilliği seçiminde yüzde 10 barajını aşmasının ardından, bir kamyonetin arkasında kutlama yapan çocuklar, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmış, bu anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları yönlendirdiği tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325