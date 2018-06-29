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Çocuklara, Öcalan sloganı attırdığı iddia edilen 7 şüpheli serbest

İZMİR'in Konak ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı geçtiğinin açıklamasının ardından bir kamyonetin kasasında kutlama yapan çocuklara, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attırdıkları gerekçesiyle...

Çocuklara, Öcalan sloganı attırdığı iddia edilen 7 şüpheli serbest
İZMİR'in Konak ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı geçtiğinin açıklamasının ardından bir kamyonetin kasasında kutlama yapan çocuklara, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişi, serbest bırakıldı.
Geçen 24 Haziran gecesi, HDP'nin milletvekilliği seçiminde yüzde 10 barajını aşmasının ardından, bir kamyonetin arkasında kutlama yapan çocukların, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları yönlendirdiği tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

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