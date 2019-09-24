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Çocuklar tartıştı, büyükleri kavga etti: 2 yaralı, 7 gözaltı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, ()- GAZİANTEP'te, komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışma, büyüklerin de katılması ile taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, kavgaya karışan...

GÜVENLİK 24.09.2019, 15:51
Çocuklar tartıştı, büyükleri kavga etti: 2 yaralı, 7 gözaltı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, ()- GAZİANTEP'te, komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışma, büyüklerin de katılması ile taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 
Olay, öğlen saatlerinde, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ailelerin çocukları oyun oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışma iki aile büyüklerinin katılması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine taş, sopa ve av tüfekleriyle saldırdığı kavgada 2 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi gören 2 yaralı ardından taburcu edildi. 
Mahalleye gelen çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler kavgaya karıştığını belirlediği Metin K., Hüseyin B., Hasan B., Mustafa K. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Mahallelilerden biri olaya tepki göstererek, "Çocuklardan dolayı kavga başladı. Herkes silah sıkmaya başladı. Yıllardır burada komşular iki çocuk için bu kadar olmaması lazım. Sallamalarla, sopalarla millet birbirine girdi" dedi.

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