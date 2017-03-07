Çocuk yuvasının camlarını taktırdı, cezadan kurtuldu

ADANA, () - ADANA'da motosikletle 5 yaşındaki çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan 20 yaşındaki Muhammet Zeki Akdemir, 'uzlaştırma' sonucu Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nın kırılan camını yaptırarak yargılanmaktan kurtuldu.

Komilik yapan Muhammet Zeki Akdemin geçen yıl Seyhan Nehri kenarındaki Merkez Park'ta motosikletiyle gezerken ailesiyle piknik yapan 5 yaşındaki İsmail Eymen Akpulat'a çarptı. Kazada yaralanan İsmail Eymen, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, çocuğun babası Mehmet Veysi Akpulat, motosiklet sürücüsü Muhammet Zeki Akdemir'den şikayetçi oldu. Sürücü Akdemir hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatılırken, iki taraf da verdikleri ifadelerinde uzlaşmayı kabul ettiklerini söyledi.

UZLAŞMAYI KABUL ETTİLER

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Mustafa Kısacık taraflarla görüştü. Mehmet Veysi Akpulat, Akdemir'in çocuk yuvasında kalan çocuklara yardımda bulunması halinde uzlaşacağını söyledi. Talebi kabul eden Akdemir ile Akpulat el sıkarak uzlaştı. Yapılan görüşmede, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kırık camlar olduğu, bunların yenilenebileceği belirtildi. Muhammet Zeki Akdemir, çocuk yuvasının ihtiyacı doğrultusunda 500 lira değerinde cam taktırarak 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmaktan kurtuldu.

Trafik kazasının faydalı bir işe dönüşmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Muhammet Zeki Akdemir, olayın sabıkasına işlemeyeceği ve kısa sürede sonuca bağlandığı için de mutlu olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI