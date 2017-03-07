Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Antalya'da bir araya geldi
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay...
Hollande’dan Rusya uyarısı
Hollande’dan Rusya uyarısı
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...

Çocuk yuvasının camlarını taktırdı, cezadan kurtuldu

ADANA, () - ADANA'da motosikletle 5 yaşındaki çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan 20 yaşındaki Muhammet Zeki Akdemir, 'uzlaştırma' sonucu Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nın kırılan camını yaptırarak yargılanmaktan kurtuldu. Komilik...

Çocuk yuvasının camlarını taktırdı, cezadan kurtuldu

ADANA, () - ADANA'da motosikletle 5 yaşındaki çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan 20 yaşındaki Muhammet Zeki Akdemir, 'uzlaştırma' sonucu Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nın kırılan camını yaptırarak yargılanmaktan kurtuldu.
Komilik yapan Muhammet Zeki Akdemin geçen yıl Seyhan Nehri kenarındaki Merkez Park'ta motosikletiyle gezerken ailesiyle piknik yapan 5 yaşındaki İsmail Eymen Akpulat'a çarptı. Kazada yaralanan İsmail Eymen, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, çocuğun babası Mehmet Veysi Akpulat, motosiklet sürücüsü Muhammet Zeki Akdemir'den şikayetçi oldu. Sürücü Akdemir hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatılırken, iki taraf da verdikleri ifadelerinde uzlaşmayı kabul ettiklerini söyledi.
UZLAŞMAYI KABUL ETTİLER
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Mustafa Kısacık taraflarla görüştü. Mehmet Veysi Akpulat, Akdemir'in çocuk yuvasında kalan çocuklara yardımda bulunması halinde uzlaşacağını söyledi. Talebi kabul eden Akdemir ile Akpulat el sıkarak uzlaştı. Yapılan görüşmede, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kırık camlar olduğu, bunların yenilenebileceği belirtildi. Muhammet Zeki Akdemir, çocuk yuvasının ihtiyacı doğrultusunda 500 lira değerinde cam taktırarak 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmaktan kurtuldu.
Trafik kazasının faydalı bir işe dönüşmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Muhammet Zeki Akdemir, olayın sabıkasına işlemeyeceği ve kısa sürede sonuca bağlandığı için de mutlu olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.