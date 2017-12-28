Çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis hakkında suç duyurusu (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adliyede bir polisin iki çocuğa tokat attığı haberle ilgili Adana Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 00:43