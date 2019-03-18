Çocuk parkındaki dehşette ölen enişte ve baldızın yakınları şaşkın

İZMİR'in Bornova ilçesindeki çocuk parkında, baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabancayla 5 yerinden vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihar eden Mehmet Güneş'in (40) ve baldızının yakınları, polise verdikleri ifadede çok şaşkın olduklarını ve olayın neden yaşandığına dair herhangi bir fikirlerinin olmadığını söyledi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi Özdar Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işleriyle uğraşan 2 çocuk babası Mehmet Güneş, çocuk parkında oturan 4 çocuk annesi baldızı Fatma Yıldız'ın yanına gitti. Güneş, tabancasını çıkarıp ateşledi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Yıldız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Güneş, ardından aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız ve Güneş'i Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki yaralı da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Güneş'in ve Yıldız'ın cansız bedenleri, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından, her iki tarafın aile ve akrabalarının ifadeleri alındı. Tüm akrabaların ifadelerinde çok şaşkın olduklarını ve olayın neden yaşandığına dair herhangi bir fikirlerinin olmadığını söyledi.

Yıldız ve Güneş'in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarınca teslim alındı.



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