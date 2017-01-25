Çocuk parkında uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Doğuş Esat BERME/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, çocuk parklarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satmak suçundan önceden de poliste kaydı bulunduğu belirtilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında A.B. (39) ve E.A.'nin (23) uyuşturucu ticareti yaptığını öğrenen ekipler harekete geçti. Parkta yakalanan ve kontrol edilen şüphelilerin üstünden 3 ayrı kağıda sarılı 22 gram esrar bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin kaldığı apartta ve binanın bodrum katında 5 ayrı paket halinde 592.85 gram daha esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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