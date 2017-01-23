Çocuk doktoruna şantaja verilen cezayı Yargıtay bozdu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’da çocuk doktoru H.T., görev yaptığı özel hastanede birlikte olduğu kadınların gizlice çektiğini görüntülerini kaydettiği bilgisayarı bozulunca bir firmaya gönderdi. H.T. bu görüntüleri kopyalayıp kendisine şantaj yapan firmada çalışan G.M. ile iki arkadaşından şikayetçi oldu. Bursa’da yapılan yargılamada, 3 sanık 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' ve 'şantaj' suçlarından 2'şer yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı bozan Yargıtay, sanıkların 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından yargılanıp, cezanın da alt sınırdan verilmemesini istedi.

Bursa’da birçok özel hastanede görev yapan çocuk doktoru H.T., 2010 yılında bilgisayarı arızalanınca tamir edilmesi için servise verdi. İddiaya göre, H.T.'nin hastanede kadınlarla çekilen seks görüntülerini bu bilgisayarda bulan G.M. bunların kopyalarını aldı. 2 yıl sonra çalıştığı firmadan ayrılan G.M. arkadaşları Z.S. ve G.E. ile doktoru arayıp şantaj yaptı. H.T.'nin şikâyeti üzerine üç şüpheli 2012 yılının 15 Haziran tarihinde gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, haklarında Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'santaj' suçlarından dava açıldı.

Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonrası mahkeme 3 sanığa 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek'ten 1'er yıl 3'er ay, 'şantaj' suçundan ise 1'er yıl olmak üzere toplam 2'şer yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Yapılan itiraz sonucu Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi sanıkların 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından yargılanıp cezanın ise alt sınırdan verilmemesi için kararı bozdu. Üç sanığın tekrar yargılanmasına önümüzdeki şubat ayında başlanacak.



FOTOĞRAFLI