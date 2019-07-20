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Çocuğunu dövdüğünü iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü (2)

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI Balıkesir'in Manyas ilçesinde dün akşam saatlerinde 14 yaşındaki oğlu Murat Arslan'ı dövdüğü ve cep telefonunu kırdığı iddiasıyla Zafer Yılmaz'ı (44)  tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra polis ekipleri...

Çocuğunu dövdüğünü iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü (2)

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Balıkesir'in Manyas ilçesinde dün akşam saatlerinde 14 yaşındaki oğlu Murat Arslan'ı dövdüğü ve cep telefonunu kırdığı iddiasıyla Zafer Yılmaz'ı (44)  tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yücel Arslan, (39) çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek'' suçundan tutuklandı. Babası tutuklanarak Bandırma Cezaevi'ne gönderilen Murat Arslan, emniyetteki ifadesinde, ''Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımla birlikte Zafer Yılmaz'ın oturduğu köye gittik. Burada gürültü yaptığımızı ve çocuklara taş fırlattığımızı öne sürerek bizi kovaladı. 2 gün önce ise yolda karşılaştık. Zafer Yılmaz ve arkadaşları alkol alıyordu. Beni dövmeye başlayıp telefonumu kırdılar. Ben de ellerinden kaçarak babama söyledim'' dedi. Tutuklanan katil zanlısı Yücel Arslan ise verdiği ifadesinde, ''Zafer Yılmaz ve arkadaşları, 14 yaşındaki oğlumu dövüp cep telefonunu kırmış. Benim oğluma kimse dokunamaz.  Önünü kesip dövmeye başlamışlar'' dediği öğrenildi. 

Süleyman ÖZAYDIN/BALIKESIR, ()
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