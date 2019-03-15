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Çocuğun kullandığı aracın sahibine 2 bin TL ceza

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Kayseri'de 10 yaşındaki Efe D.'nin kullandığı hafif ticari aracın sahibine adli işlem yapıldığını ve 2 bin 18 TL trafik cezası uygulandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı...

Çocuğun kullandığı aracın sahibine 2 bin TL ceza
EMNİYET Genel Müdürlüğü, Kayseri'de 10 yaşındaki Efe D.'nin kullandığı hafif ticari aracın sahibine adli işlem yapıldığını ve 2 bin 18 TL trafik cezası uygulandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Efe D.'nin 38 ABL 566 plakalı hafif ticari aracı kullanırken çekilen görüntülerin bazı medya yayın organları ve sosyal medyada yer almasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi. Efe D.'nin görüntülerini çeken kişinin babası H.D. olduğu belirtilen açıklamada, araç sahibi olan H.D.'nin babası Ü.D.'ye trafik kanununu ihlalden dolayı 2 bin 18 TL trafik idari para cezası uygulandığı ve jandarmaya teslim edildiği açıklandı.
Görüntüde yanından geçerken görülen aracın emniyet aracı olmadığı, başka bir resmi kuruma ait logolu bir araç olduğu beirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi şahıslara yönelik mücadelemizi ve trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

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