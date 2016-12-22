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Çocuğa istismar sanığına 7 yıl hapis

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, akrabasının 10 yaşındaki kızı G.K.'yı  alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki M.Y., 7 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay 2015 yılı...

Çocuğa istismar sanığına 7 yıl hapis

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, akrabasının 10 yaşındaki kızı G.K.'yı  alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki M.Y., 7 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Olay 2015 yılı Eylül ayında Tekkeköy İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Y., akrabasının kızı olan G.K.'ya 3 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Hürriyeti tahdit' suçlarından tutuksuz yargılanan M.Y. bugün son kez hakim karşısına çıktı. Sanık ve mağdurun yaşının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı olarak gerçekleştirildi. Daha önceki ifadelerinde de suçlamayı kabul etmeyen sanık bugünkü ifadesinde de aynı yönde savunma yaptı.
İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti sanığı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün, 'Hürriyeti tahdit' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 7 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıp, yurt dışına çıkış yasağı koydu.

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