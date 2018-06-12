Çocuğa istismar sanığı Suriyeli'ye 4 yıl hapis

KAYSERİ'de erkek çocuğu M.E.A.'ya (6), 'sarkıntılık düzeyinde basit cinsel istismar' suçlamasıyla yargılanan Suriye uyruklu Saleh Romieh (21), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Mayıs'ta merkez Melikgazi İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun karşısında bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, berber Saleh Romieh, parkta bulunan erkek çocuğu M.E.A.'ya bisküvi ve çikolata verdi, ardından çocuğun cinsel organını elledi. Görgü tanığı D.T.'nin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, Suriye Romieh'i gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Romieh, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Saleh Romieh ile mağdur çocuk M.E.A. ile annesi katıldı.

Sanık Romieh, "Parkta oturuyordum. M.E.A yanıma geldi. Kardeşlerime bisküvi almıştım. Bisküvilerden istedi, bende verdim. O sırada da bacaklarını elledim. Neden ellediğimi de bilmiyorum. Takdir sizin, beraatımı istiyorum" dedi.

M.E.A.'nın duruşmada konuşmaması üzerine, zapta 'Mağdur çocuk sorulara cevap vermedi, başını öne eğdiği görüldüğü' ifadesi geçildi.

'O KÖTÜ BİRİ'

Mağdur çocuğun konuşmaması üzerine söz alan pedagog, içinde bulunduğu durum nedeniyle çocuğun konuşmadığını belirterek, "Duruşma öncesi de olayı bana anlatmadı. Sanık, duruşma salonuna girdiğinde onu tanıdı. 'O kötü biri' dedi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Saleh Romieh'i, 'çocuğa sarkıntılık düzeyinde basit cinsel istismar' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk halinin devamına karar verdi.