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Çocuğa istismar sanığı Afgan'a 16 yıl hapis

ERZURUM'da 8 yaşındaki kız çocuğuna götürdüğü evde istismarda bulunan Afgan uyruklu Noor Muhammed Hamdara, tutuklu yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun basit cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'...

Çocuğa istismar sanığı Afgan'a 16 yıl hapis
ERZURUM'da 8 yaşındaki kız çocuğuna götürdüğü evde istismarda bulunan Afgan uyruklu Noor Muhammed Hamdara, tutuklu yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun basit cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 16 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Olay, 24 Eylül 2018'de merkez Yakutiye ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Noor Muhammed Hamdara, evinin önünde oyun oynayan T.P.'yi para verme bahanesiyle yanına çağırdı. Hamdara yanına gelen kızı evine götürdü ve kapıyı kapattı. Küçük kızın çıkmak istemesine izin vermeyen Noor Muhammed Hamdara, iddiaya göre küçük kızın karın bölgesini elledi. Bu sırada T.P.'nin yabancı bir kişi tarafından eve götürüldüğünü gören komşusu hemen durumu annesi bildirdi. Komşu ile Hamdara'nın evine giden anne F.P. kızını kurtardı.
Anne ve komşuyu karşısında gören Noor Muhammed Hamdara panikleyerek kaçtı. Aile polisi arayarak kaçan Noor Muhammed Hamdara'yı ihbar etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Hamdara, 2 Ekim 2018'de tutuklanarak cezaevine kondu.
Noor Muhammed Hamdara hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Hamdara tercüman eşliğinde alınan ifadesinde, "Mahalleye arkadaşımı ziyaret için gitmiştim. Kapıyı açtığım sırada apartmana kız çocuğu girdi. Benden 1 TL istedi, ben de olmadığı için vermedim. Çocuk yanımdan ayrıldıktan sonra kadınlar geldi. Polisten korktuğum için kaçtım" diye konuştu. 
Oyun oynadığı sırada tanımadığı kişinin kendisini yanına çağırdığını belirten küçük T.P. ise "Beni eve götürdü ve kapıyı kapattı. Çıkmak istememe rağmen izin vermedi. Elbiselerimin altına elini soktu ve karnımı elledi. Daha sonra pantolonunu indirdi. Bu sırada kapı çalındı ve kaçtı" dedi.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında heyet, Noor Muhammed Hamdara'yı 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 10, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 olmak üzere toplam 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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