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Çocuğa içki içiren çifte, Uşak'ta gözaltı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Uşak'ta, çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 14.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Feyzi DAVULCU/UŞAK,...
GÜVENLİK 05.09.2019, 13:40
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Uşak'ta, çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 14.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.
Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()
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