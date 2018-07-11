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'Çocuğa cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı

YURT dışı görevlendirmesi için gittiği Almanya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski imam Şahin Ş. (52), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 6 Ocak 2015'te...

'Çocuğa cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı
YURT dışı görevlendirmesi için gittiği Almanya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski imam Şahin Ş. (52), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 6 Ocak 2015'te Almanya'nın Hamburg kentinde meydana geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışı görevlendirmesiyle Halver Yeni Camii'nde Kuran Kursu öğreticiliği yapan imam Şahin Ş., iddiaya göre, kursta eğitim alan N.G.'ye istismarda bulundu. Çocuğun durumu ailesine haber vermesinin ardından hakkında işlem yapılan Şahin Ş. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Şahin Ş. ile avukatı hazır bulundu. Hakkında  yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi. Meslekten ihraç edildiğini söyleyen Şahin Ş., "Bu saatten sonra beraatimi istiyorum desem de çok zarar gördüm" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Şahin Ş.'yi 'çocuğun istismarı' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, olayın Almanya'da gerçekleştiği ve Alman kanunlarına göre cezanın 10 yılı geçemeyeceği gerekçesiyle Şahin Ş.'nin cezasını 10 yıla düşürdü ve tutuklanmasına karar verdi.

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