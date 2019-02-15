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Çocuğa cinsel istismar sanığına 42 yıl hapis cezası

İZMİR'de, 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Abdulbaki Kayapınar (65) 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30, 'çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan...

Çocuğa cinsel istismar sanığına 42 yıl hapis cezası
İZMİR'de, 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Abdulbaki Kayapınar (65) 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30, 'çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan da 12 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Konak'ın Çimentepe Mahallesi'nde 27 Ekim 2018'de meydana gelen olayda, Abdulbaki Kayapınar, erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Mağdur çocuk, Çocuk İzleme Merkezi'nde yaşadığı olayı anlattı, Kayapınar ise suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulbaki Kayapınar mahkemece tutuklanırken, hakkında dava açıldı.
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Abdulbaki Kayapınar ile tarafların avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatine karar verilmesini talep etti. Duruşma savcısı ise esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Abdulbaki Kayapınar'ı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30, 'çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan da 12 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezası çarptırdı.

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