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Çobanlık yapan amca- yeğen çadırda bulundu

İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), () - KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya Yaylası'nda çobanlık yapan Mehmet Karadağ (52) ile yeğeni Cavit Karadağ (23), kaldıkları çadırda ölü bulundu.  Dibekkaya köyünün hayvanlarını otlatan...

Çobanlık yapan amca- yeğen çadırda bulundu

İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), () - KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya Yaylası'nda çobanlık yapan Mehmet Karadağ (52) ile yeğeni Cavit Karadağ (23), kaldıkları çadırda ölü bulundu. 
Dibekkaya köyünün hayvanlarını otlatan Cavit Karadağ ve amcası Mehmet Karadağ'dan dün geceden beri haber alamayan yakınları, bugün sabah saatlerinde yaylaya gitti. Yakınları, amca- yeğeni çadırın içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla yaylaya gelen sağlık görevlileri, çobanların öldüğünü belirledi. Bekar olan Cavit Karadağ ile evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karadağ'ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu beklenecek.

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